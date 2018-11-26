Совбез Украины принял решение ввести военное положение

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Теперь это решение должна утвердить Верховная рада.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко обратился к нардепам с просьбой одобрить военное положение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Глава Незалежной добавил, что этот режим не означает немедленной мобилизации населения, а лишь «подготовку военнообязанных первой очереди».

Ранее сообщалось, что утром 25 ноября украинские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» незаконно пресекли российские границы и продолжили движение к Керченскому проливу, совершая опасные маневры.

В течение нескольких часов украинские корабли не отвечали на запросы пограничников РФ остановиться. В итоге российская сторона была вынуждена открыть огонь, в результате которого трое украинских моряков получили ранения. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.

Украинские корабли, нарушившие границу, задержаны. Из-за незаконных действий Военно-морских сил Украины было возбуждено уголовное дело.