США применили слезоточивый газ против мигрантов на границе с Мексикой

Американские пограничники пресекли массовую попытку пересечь границы страны со стороны Центральной Америки. Чтобы остановиться «марш мигрантов», США применили слезоточивый газ.

Как сообщает издание Milenio, в марше участвует более пяти тысяч мигрантов. Попытку массового прорыва предприняла организованная группа протестующих. Она прорвала оцепление федеральных сил американской полиции и двинулась к границе США.

Силовики применили слезоточивый газ. Точное количество пострадавших в результате попытки прорыва и ответа сотрудников силовых ведомств на данный момент неизвестно.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил окончательно закрыть южные границы Соединенных Штатов Америки, если этого потребует борьба с нелегальными мигрантами. Президент подчеркнул, что в США будут допущены лица, имеющие право на статус беженца, а все нелегальные переселенцы «останутся в Мексике».