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Украинскую военную прокуратуру подняли по тревоге

Вадим Синицын
01:17 26.11.2018
Провокация с участием трех кораблей ВМС Украины произошла днем 25 ноября. «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России и двинулись к Керченскому проливу, совершая опасные маневры.

На Украине подняли по тревоге военную прокуратуру Южного региона и часть прокуратуры, которая входит в зону так называемой «операции объединенных сил». Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко.

По словам Луценко, его ведомство вместе со Службой безопасности Украины якобы проводит некие неотложные следственные действия после случившегося с кораблями ВМС страны.

«Военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства», - написал генеральный прокурор Украины в Facebook.

Провокация с участием трех кораблей ВМС Украины произошла днем 25 ноября. «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России и двинулись к Керченскому проливу, совершая опасные маневры. На законные запросы российских пограничников они не отвечали на протяжении нескольких часов. В итоге украинские корабли были задержаны с применением оружия.

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