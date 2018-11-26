В ДНР опровергли сообщения о массированном обстреле со стороны ВСУ

Ситуация на линии соприкосновении сторон в Донбассе находится под полным контролем сил самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщили «Звезде» в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Ранее источник РИА Новости сообщил, что украинские силовики открыли огонь из различных видов вооружения, в том числе тяжелой артиллерии, по жилым массивам народной республики. Обстрелы якобы начались за час до полуночи по московскому времени.

Несколькими часами ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли из гранатометов населенный пункт Васильевку в Ясиноватском районе. В результате атаки пострадала местная васильевская станция. Застигнутые врасплох сотрудники станции вынуждены были воспользоваться укрытием.