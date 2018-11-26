В России возбудили уголовное дело из-за провокации ВМС Украины

После провокации кораблей ВМС Украины в акватории Крыма в России возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы. Об это сообщили в Федеральной службы безопасности.

Корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» пересекли границу Российской Федерации в акватории Крыма днем 25 ноября. Они двигались в сторону Керченского пролива, совершая опасные маневры и игнорируя законные запросы российских пограничников.

Провокация длилась несколько часов. Около семи часов вечера украинские корабли предприняли очередную попытку незаконных действий. В итоге они были задержаны с применением оружия.

В ходе задержания ранения получили трое украинских военнослужащих. В данный момент они получили всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

Ранее ФСБ опубликовала видеокадры погони за кораблями «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу». Съемка велась с борта вертолета.