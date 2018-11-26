В Киеве к посольству России принесли шины

К российскому посольству в Киеве движется толпа агрессивных людей из-за ситуации в Керченском проливе. Группа небольшая, всего около 20 человек. Митингующие принесли к зданию посольства РФ шины, а также бумажные кораблики, сообщает Страна.ua.

Напомним, в воскресенье утром, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. При этом украинские боевые корабли опасно маневрировали и игнорировали законные требования российских пограничников.

В пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым заявили, что украинская сторона не направляла предупреждений российским погранслужбам. В настоящий момент проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт, а корабли, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, задержаны. По данным ФСБ РФ, ведомство в ближайшее время представит неопровержимые доказательства того, что Киев заранее подготовил и совершил провокацию в отношении России в Черном море силами ВМС Украины.