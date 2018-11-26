ФСБ задержала нарушившие границу РФ корабли ВМС Украины

Корабли Военно-морских сил Украины, нарушившие государственную границу Российской Федерации в Азовском море, задержаны. Об этом сообщили в ФСБ России.

Как подчеркнули в службе, украинские корабли не реагировали на законные требования кораблей Черноморского флота и ФСБ и совершали опасные маневры. Около 19.00 они произвели очередную попытку незаконных действий.

Для остановки кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» пограничники применили оружие. Трое военнослужащих ВМС Украины были ранены, угрозы их жизни нет, они получили необходимую медицинскую помощь. Из-за незаконных действий Военно-морских сил Украины было возбуждено уголовное дело.

Провокация со стороны ВМС Украины произошла днем 25 ноября. Три украинских корабля пересекли российскую границу в Азовском море и двинулись к Керченскому проливу, совершая опасные маневры и не реагируя на запросы российской стороны. Ранее было опубликовано видео погони за ними.