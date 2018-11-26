Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации с ВМС Украины

Президент Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за пересечения тремя кораблями ВМС Украины границы Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

«Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет», - сообщил пресс-секретарь в Twitter.

Кроме того, Украина призвала провести экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за случившегося. Об этом заявила бывший официальный представитель МИД страны Марьяна Беца, «украсила» свое сообщение традиционной для украинской стороны риторикой о «российской агрессии».

Провокация ВМС Украины произошла днем 25 ноября. Три украинских корабля вошли в территориальные воды России и двинулись к Керченскому проливу, совершая опасные маневры и игнорируя законные требования российских пограничников. Позже они были задержаны с применением оружия.