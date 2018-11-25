СМИ: ВСУ обстреляли жилые кварталы ДНР из артиллерии

Вооруженные силы Украины в воскресенье вечером, 25 ноября, якобы открыли огонь по жилым кварталам самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РИА Новости.

По данным агентства, стрельба ведется из тяжелой артиллерии. При этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) зявило «Звезде», что никаких обстрелов на линии соприкосновения не было.

Ранее стало известно, что украинские силовики открыли огонь из гранатометов по населенному пункту Васильевке в Ясиноватском районе. В результате атаки пострадала местная васильевская станция. Застигнутые врасплох сотрудники станции вынуждены были воспользоваться укрытием.

Васильевская насосная станция подключена к Южнодонбасскому водоводу и обеспечивает водой около двух миллионов жителей по обе стороны от линии соприкосновения.