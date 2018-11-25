ФСБ сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море

Федеральная служба безопасности заявила о существовании неопровержимых доказательств подготовки властями Киева провокации силами ВМС Украины в акватории Черного моря. В ФСБ отметили, что вскоре эти доказательства будут опубликованы.

«Эти материалы вскоре будут преданы гласности», - цитирует РИА Новости Федеральную службу безопасности.

Кроме того, в службе сообщили, что три корабля ВМС Украины, ранее начавших движение в сторону Керченского пролива, легли на обратный путь. Сейчас они следуют в Бердянск, откуда вышли.

Ранее ФСБ опубликовала видеокадры погони за двумя катерами береговой охраны и рейдовым буксиром ВМС Украины, которые сегодня нарушили границу России в акватории Крыма. Съемка велась с борта вертолета. Нарушители двигались в сторону пролива, совершая опасные маневры. Разумные требования российских пограничников капитаны украинских кораблей игнорировали.