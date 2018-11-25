Захарова заявила о «бандитских методах» в провокации ВМС Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала бандитскими действия Военно-морских сил Украины в Керченском проливе.

«Методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», - написала дипломат на своей странице в Facebook.

В воскресенье утром, 25 ноября, три украинских военных корабля вошли в закрытую акваторию территориального моря РФ и направились из Черного моря к Керченскому проливу. В пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым заявили, что украинская сторона не направляла предупреждений российским погранслужбам. При этом украинские боевые корабли опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей.

Пограничное управление ФСБ призвало Киев воздержаться от провокационных действий и подумать о возможных последствиях. В настоящий момент проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт.