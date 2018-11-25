ВСУ обстреляли насосную станцию в ДНР

Донецкая насосная станция попала под обстрел украинских силовиков. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. ВСУ застали персонал станции врасплох, и люди были вынуждены воспользоваться укрытием.

«Сегодня в 18.50 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Васильевка с применением гранатометов. Под обстрел попал район васильевской насосной станции», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.

Попавшее под обстрел село Васильевка расположено в Ясиноватском районе. Насосная станция, сотрудники которой сейчас вынуждены укрываться от огня ВСУ, обеспечивает водой почти два миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения.