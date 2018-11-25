На Украине показали свой первый электрогрузовик

На Украине собрали первый электрогрузовик. Изделие получило название ERCV27 и вышло с конвейера Луцкого автосборочного завода №1, на котором в свое время производились внедорожники ЛуАЗ, сообщается на официальном сайте корпорации «Богдан».

Машина - плод совместных усилий. Украинским сборщикам помогали коллеги из датской компании Banke Electromotive, так как грузовик предполагается использовать на западноевропейских дорогах. На создание грузовика с электроприводом ушло восемь месяцев.

Сейчас «на ходу» два опытных экземпляра ERCV27, которым предстоит пройти процедуру сертификации, и если нареканий к изделию не возникнет, украинское предприятие получит крупный заказ. Это будет крайне своевременно, так как объем производства на ЛуАЗе невелик: сейчас в его цехах собирают примерно 140 автобусов и троллейбусов за десять месяцев.

Грузовик полностью изготовлен из нержавеющей стали по каркасной технологии. Кузов позволяет установку специальных надстроек. По желанию, ERCV27 может стать мусоровозом или уборочной машиной.

Кабина и основные кузовные панели пластиковые, что позволило уменьшить вес автомобиля до 27 тонн. При такой массе он способен разгоняться до 80 километров в час. Аккумуляторы, питающие силовой агрегат, рассчитаны на 12 лет службы. Простаивать грузовик не должен, так как 70% емкости его батарей можно восполнить за полчаса в режиме быстрой зарядки, запас хода на одной такой «заправке» составляет 220 километров.

При этом условия для водителя не совсем спартанские: кабина оснащена отеплителем, системой вентиляции и видеонаблюдения.

Ахиллесова пята первого украинского электрогрузовика – цена. Один такой агрегат на колесах обойдется потенциальному покупателю в 400 тысяч евро. В качестве оправдания сотрудники Луцкого автопредприятия называют импортные комплектующие, пообещав в будущем наладить локальное производство.