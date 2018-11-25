Спектакль с Этушем отменили из-за состояния его здоровья

Спектакль в Театре им. Вахтангова в Москве с народным артистом СССР Владимиром Этушем отменили из-за состояния здоровья актера. Вместо постановки там прошел творческий вечер Евгения Князева и Ольги Тумайкиной. Об этом сообщил директор театра Кирилла Крока.

«Человек заболел, ему 96 лет - возраст серьезный», - приводит ТАСС слова Крока.

О замене спектакля было объявлено в 17.00 мск.

Материалом постановки «Бенефис» является знаменитая пьеса Надежды Птушкиной «Пока она умирала». В сценической версии театра она получила не только новое название – «Бенефис», но и несколько измененный сюжет.