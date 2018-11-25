На Украине возбудили уголовное дело из-за протестов на границе

Украинская полиция возбудила уголовное дело из-за протестов возле пограничных пунктов пропуска во Львовской области, где активисты блокировали дороги. Об этом сообщает областное управление ведомства.

«Правоохранители Львовской области возбудили уголовное дело по статье "блокирование транспортных коммуникаций"», - говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье на Украине вступили в силу законы о растаможивании машин с номерами стран Евросоюза и усилении контроля за их передвижением. Это вызвалу волну недовольства в обществе, после чего на границе начались массовые протесты. Активисты заблокировали международный пункт пропуска «Ягодын» на границе Украины и Польши.