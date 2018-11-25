Восемь сирийцев остаются в больнице после химатаки в Алеппо

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

Так, в течение суток зафиксированы пять обстрелов населенного пункта Дахр-абу-Асад провинции Латакия, северо-западной части города Алеппо, а также обстрел населенного пункта Эль-Хадер провинции Алеппо и северо-западной окраины города Хама. В результате в Эль-Хадер были ранены трое военнослужащих ВС Сирии.

При обстреле боевиками района Захра на северо-западе города Алеппо в ночь на 25 ноября 2018 года пострадали 73 мирных жителя. По предварительным данным, подтвержденным, в частности, симптомами отравления у пострадавших, снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, были начинены хлором. По состоянию на 18.00 25 ноября 2018 года под наблюдением врачей остаются восемь человек (в том числе двое в тяжелом состоянии).

Также зафиксирована попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков в направлении населенного пункта Абу-Али провинции Латакия. Своевременными действиями вооруженных сил САР попытка пресечена.

В целом, в Сирии продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенном пункте Эль-Хусейния города Дейр-эз-Зор, в ходе которых выдано 450 продовольственных наборов.

В рамках адресной благотворительной акции в администрации населенного пункта Адра провинции Риф-Дамаск для нуждающихся передано 300 теплых одеял, 300 полотенец, 150 брюк и 100 кофт.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2002 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3137,2 тонн.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от участия в вооруженных провокациях и встать на путь мирного урегулирования ситуации.