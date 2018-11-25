Кудрин назвал Роскосмос рекордсменом по финансовым нарушениям

Самые большие нарушения в сфере финансов выявлены в госкорпорации Роскосмос, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в воскресенье в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Кудрина, в Роскосмосе нерационально расходуются бюджетные средства, а также есть нарушения по закупкам и недостроенным объектам.

«Кроме того, несколько миллиардов утрачено - то есть, по сути, своровано - и сейчас идут расследования. То есть Роскосмос попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений», - заявил Кудрин.

По его словам, к финансовым нарушениям относятся и неразумные траты. Глава Счетной палаты напомнил, что ранее была проведена проверка в министерстве просвещения, где также было выявлено много нарушений.

Кудрин отметил, что итоги по числу финансовых нарушений в России в этом году еще не подвели.