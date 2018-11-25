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Ударная группировка ВМС США вошла в Средиземное море

Ян Брацкий
21:58 25.11.2018
Ранее морские пехотинцы приняли участие в крупнейших за последние годы учениях НАТО Trident Juncture 2018.
Ударная группировка ВМС США вошла в Средиземное море
Фото: U.S. NAVY

Экспедиционный батальон морских пехотинцев США вошел в акваторию Средиземного моря. Ударная десантная корабельная группировка насчитывает три корабля: авианесущий универсальный десантный корабль Iwo Jima, десантно-вертолетные корабли-доки New York и Gunston Hall. На их борту, в общей сложности, находится две тысячи военнослужащих.

Группа кораблей проследовала через Гибралтарский пролив и в настоящее время направляется курсом на восток вдоль алжирского побережья, сообщает «Интерфакс».

Американские морпехи принимали участие в учениях НАТО Trident Juncture 2018. Маневры проходили в Норвегии с 25 октября по 7 ноября и стали самыми крупными со времен окончания холодной войны.

Еще одна ударная группа ВМС США приступила к учениям в центральной части Средиземного моря. Группу возглавляет атомный авианосец Harry S. Truman. До первого декабря авианосец и сопровождающие его корабли боевого охранения проведут учения в Ионическом и Адриатическом морях. В маневрах будут задействована палубная авиация.

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