Российские Су-25 патрулируют Керченский пролив после провокации ВМС Украины

Российские штурмовики Су-25 патрулируют район Керченского пролива из-за провокаций украинских ВМС. Появились кадры пролета двух «Грачей» над акваторией Черного моря.

Этим утром три судна украинских ВМС пересекли российскую границу по направлению в Керченскому проливу. Два катера береговой охраны и рейдовый буксир опасно маневрировали и не подчиняли требованиям российских пограничников.

Спустя несколько часов, к трем украинским кораблям, из порта «Бердянск» выдвинулись два бронированных артиллерийских катера класса «Гюрза». В настоящее время проход через пролив блокирован.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что за действиями украинских моряков могут стоять «западные хозяева киевского режима».

В общественном движении поддержки флота предположили, что в осуществлении своей провокации официальный Киев может пойти до конца и затопить собственные суда в Керченском проливе, что бы обвинить в этих действиях РФ.