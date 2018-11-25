Тарасова пожелала российским журналистам «провалиться на месте»

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила российские СМИ в травле российской фигуристки Евгении Медведевой.

«Уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уже так они знают технику, так они знают ее взгляд... Да чтоб они провалились на месте!» — сказала Тарасова в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Так Тарасова прокомментировала критику некоторых СМИ и болельщиков в адрес спортсменки после неудачи на этапах серии Гран-при.

Фигуристка заняла лишь четвертое место на этапе во Франции и не смогла квалифицироваться в финал Гран-при который пройдет в Канаде. Сама Медведева позже призналась, что не ожидала такого количества негатива в свой адрес после неудачного выступления в Гренобле.