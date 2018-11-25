В РХБЗ заявили о заражении Алеппо химвеществами после обстрела боевиков

Минобороны РФ рассказало об использовании боевиками в Сирии боеприпасов с отравляющими веществами. По данным российских специалистов боевики запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» * обстреляли Алеппо самодельными 120-миллиметровыми минами.

«Первичный анализ осколков боеприпасов позволяет сделать вывод о том, что террористы использовали самодельные 120-миллиметровые мины, снаряжение которых отравляющими веществами осуществлялось в кустарных условиях», - рассказал представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) ВС РФ подполковник Константин Потемкин.

Сейчас бойцы войск РХБЗ ведут мониторинг обстановки в сирийском Алеппо. Уже подтвержден факт заражения населенного пункта отравляющими веществами. Для анализов осуществлены все необходимые пробы.

В результате удара около 50 мирных жителей пострадали. Ранее было опубликовано видео последствий террористической атаки.

* Хайат Тахрир Аш-Шам - террористическая организация запрещенная в России.