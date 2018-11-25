МВД Украины призвало протестующих водителей не действовать радикально

МВД Украины призвало протестующих на украинско-польской границе автомобилистов «не прибегать к радикальным действиям». Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Водители выступают против новых правил растаможивания автомобилей с европейскими номерами. Демонстранты перекрыли дороги в направлении пунктов пропуска «Устилуг», «Рава-Русская», «Ягодин», «Малый Березный», «Шегини» и «Краковец».

«МВД просит автовладельцев, которые стали заложниками временно не урегулированной законодательно ситуации, не прибегать к радикальным действиям», - говорится в тексте.

В связи с протестами правоохранительные органы на Украине переведены в режим повышенной готовности. Для быстрого решения проблем созданы оперативный штаб и рабочая группа.

Согласно новому закону правила временного пребывания на Украине автомобилей, зарегистрированных за границей, меняются. На оформление нерастаможенных авто дается 180 рабочих дней. В случае их нарушения предполагается штраф до 170 тысяч гривен, возможна также конфискация автомобиля.