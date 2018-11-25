ФСБ показала видео погони российских пограничников за кораблями ВМС Украины

ФСБ опубликовала видеокадры погони за тремя судами ВМС Украины, которые сегодня нарушили границу РФ в акватории Крыма. Съемка велась с борта вертолета.

Нарушители двигались в сторону Керченского пролива, при этом совершали опасные маневры. На законные требования российских пограничников капитаны двух катеров береговой охраны и рейдового буксира не реагировали.

Спустя некоторое время стало известно, что на помощь украинским судам из Бердянска выдвинулись два бронированных артиллерийский катера класса «Гюрза».

В ФСБ РФ призвали украинскую сторону воздержаться от провокационных действий и подумать о возможных последствиях. В настоящий момент проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт.

Возможным финалом провокации может стать самозатопление украинских кораблей в Керченском проливе. Это мнение выразил глава Общественного движения поддержки флота Михаил Ненашев. Таким образом официальный Киев может нагнетать ситуацию в дальнейшем.