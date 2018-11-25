В ЛНР опровергли информацию ВСУ о «взятии» населенного пункта в Донбассе

Заявление штаба Операции объединенных сил Украины о «взятии» населенного пункта в Донбассе не соответствует действительности. Он и раньше был под их контролем. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

«С 2015 года согласно минским соглашениям населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине», - приводит РИА Новости слова Филипоненко.

По его словам, такие заявления ВСУ говорят о стремлении продемонстрировать «сущность украинского командования», которое хочет преувеличить свои заслуги перед визитом в Донбасс президентов Украины и Латвии.

При этом, отмечает Филипоненко, украинские командиры ничего не делают для стабилизации обстановки в армии Украины.

Ранее ВСУ заявили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки в районе Светлодарской дуги.