Локализован крупнейший в истории Калифорнии природный пожар

Представители экстренных служб США отчитались о локализации одного из крупнейших природных пожаров в истории штата. Сообщение об этом распространил местный департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты.

Пожар Camp бушует в Калифорнии с 8 ноября. Работу по его тушению осложняет сложный, холмистый рельеф местности. Большинство очагов можно потушить только с воздуха.

Ранее СМИ назвали нерешительность властей главной причиной столь разрушительных последствий. Окружной шериф оповещал жителей при помощи стационарного телефона. По этой причине сотни человек ничего не знали о надвигающейся опасности.