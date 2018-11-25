Трамп назвал падение цен на нефть своей заслугой

Президент США Дональд Трамп назвал своей заслугой понижение цен на нефть на мировом рынке. Он дал положительную оценку этому факту, как и снижению уровня инфляции в стране. Об этом глава Белого дома по привычке написал на своей странице в Twitter.

«Как замечательно, что цены на нефть падают (скажите спасибо президенту Т.), добавьте к другим хорошим экономическим новостям значительное урезание налогов и снижающийся уровень инфляции», - написал Трамп.

Ранее президент США регулярно критиковал Федеральную резервную систему страны из-за политики постоянного повышения базовой процентной ставки. По мнению Трампа, это негативно влияет на экономику Штатов.

Ранее стало известно о падении фьючерсов на нефть марки Brent. На торгах в Лондоне они опустились на 4,2% и составили 59,8 доллара за баррель. В последний раз стоимость нефти опускалась так низко 27 октября 2017 года.