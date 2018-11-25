Минобороны показало снятое беспилотником видео удара ВКС РФ по боевикам в Сирии

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации самолетами Су-24 ВКС РФ минометной секции восточнее населенного пункта Хан-Туман в Сирии.

На кадрах с беспилотника видно, что самолеты Су-24 совершили два авиаудара, в результате которых объект был поражен. Об операции турецкая сторона была предупреждена заранее по горячей линии связи.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении огневых средств, из которых вечером 24 ноября боевики незаконных вооруженных формирований наносили удары с применением отравляющих химических веществ.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, разведкой российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике в демилитаризованной зоне провинции Идлиб выявлены также признаки подготовки к повторному применению оружия боевиков.