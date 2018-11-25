Раненная в Махачкале певица госпитализирована в реанимацию

Заслуженная артистка Дагестана Машидат Омарасхабова, на которую было совершено покушение, госпитализирована и находится в реанимации 2-й горбольницы в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости.

Врачи оценивают состояние артистки как тяжелое. Сейчас певица на искусственной вентиляции легких.

Артистка была госпитализирована с огнестрельным ранением брюшной полости. Неизвестный пытался застрелить женщину во дворе ее дома.