Протестующие на Украине попытались перекрыть границу

Украинские пограничники перешли на усиленный вариант несения службы. Причина - протесты автомобилистов, которых не устраивают штрафы за растаможку иномарок с европейскими номерами, сообщает 112.UA.

Демонстранты перекрыли дороги в направлении пунктов пропуска «Устилуг», «Рава-Русская», «Ягодин», «Малый Березный», «Шегини» и «Краковец».

«Сотрудники Национальной полиции проводят разъяснительную работу, чтобы протестующие не препятствовали движению. В свою очередь, созданы ситуативные группы, чтобы отслеживать ситуацию, происходит информационный взаимообмен с полицией, а также подняты дополнительные силы, которые находятся в готовности для недопущения любых провокаций на границе», - рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Несмотря на все усилия официальных властей, протестующие не собираются расходиться и уже начали жечь покрышки.

Двадцать пятого ноября на Украине вступили в силу законы о снижении акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей с иностранной регистрацией.

Законы устанавливают правила временного пребывания на Украине автомобилей, зарегистрированных за границей. На оформление нерастаможенных авто дается 180 рабочих дней.

Нарушителей ждут штрафы до 170 тысяч гривен. При этом возможна конфискация автомобиля. По факту блокирования движения на дорогах Ровенской, Черкасской, Черниговской и Житомирских областей полиция возбудила пять уголовных дел.