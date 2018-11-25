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Эксперт допустил «самозатопление» кораблей ВМС Украины в Керченском проливе

Анастасия Евдокимова
18:48 25.11.2018
Глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев рассказал, на что готовы пойти украинские моряки в Керченском проливе.

Украинские моряки могут пойти на «самозатопление» своих кораблей в Керченском проливе ради осуществления провокации против России и нагнетания ситуации вокруг Азовского моря. Так считает глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

«Мы сейчас предупреждаем моряков, которые идут на обострение по заданию Порошенко, чтобы совершить катастрофическую акцию вплоть до того, чтобы устроить самозатопление», - приводит РИА Новости слова Ненашева.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал заказчиков провокации в Керченском проливе. По его словам, за этим стоят «западные хозяева киевского режима», которые в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море. Аксенов назвал Украину в сложившейся ситуации «инструментом» под внешним управлением.

Ненашев добавил, что Киев допускает нарушение норм судоходства. У России есть все основания для применения силы в целях разрешения возникшей ситуации.

В воскресенье утром Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым сообщило о незаконном пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. При этом украинская сторона заверяет, что все маневры были согласованы. ВМС Украины опубликовали скриншот сближения вторгшегося в акваторию России украинского судна с российским пограничным кораблем.

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