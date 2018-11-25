«Снежный коллапс»: автомобилисты Кемеровской области попали в массовое ДТП

Снегопад спровоцировал массовые ДТП в Кемеровской области. Очевидцы жалуются на «снежный коллапс». Дороги обледенели. Автомобилисты в условиях нулевой видимости врезаются в попутные машины.

В результате одной из аварий на обочине образовалась настоящая свалка искореженного металла. К месту инцидента прибыли сотрудники ДПС и спасатели. Они сумели очистить трассу, отодвинув аварийные машины к обочине.

«ДТП произошло около 11:00 на участке автодороги Кемерово - Лесная Поляна. По предварительной информации, причиной послужило то, что водители не справились с управлением в сложных погодных условиях. В результате за медицинской помощью обратились четыре человека - трое взрослых и один несовершеннолетний», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее стало известно о сильнейшем снегопаде и шквалистом ветре, которые обрушились на некоторые регионы Сибири. Порывы достигали 30 метров в секунду. Сотни квартир остались без электричества, автобусное движение местами было остановлено.

Непогода парализовала работу аэропорта в Казани, который в течение нескольких часов не мог обслуживать самолеты.