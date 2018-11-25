Глава Крыма назвал заказчиков провокации в Керченском проливе

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, где в воскресенье утром украинские военные корабли незаконно пересекли границу РФ, грубо нарушив нормы международного морского права. Аксенов назвал Украину «инструментом» под внешним управлением.

«За этой провокацией стоят западные хозяева киевского режима - не случайно европейские и американские политики в последние месяцы активно высказывали озабоченность ситуацией в Азовском море», - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Все это, по словам главы Крыма, делается для нагнетания международной напряженности, и ответственность за происходящее должен нести Киев.

Сейчас Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов. Такое решение приняли в целях безопасности. В ФСБ РФ назвали инцидент провокацией.

Ранее «Звезда» опубликовала видео с места перекрытия Керченского пролива из-за провокации кораблей украинских ВМС.