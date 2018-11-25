Сближение корабля российских пограничников с судами ВМС Украины в Керченском проливе попало на видео

Опубликованы кадры сближения корабля российских пограничников с судами ВМС Украины.

Сейчас Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов. Такое решение приняли в целях безопасности. В ФСБ РФ назвали инцидент провокацией.

Ранее «Звезда» опубликовала видео с места перекрытия Керченского пролива из-за провокации кораблей украинских ВМС.

На видео катера и сухогруз перекрыли путь украинским военным кораблям, которые движутся в сторону Керченского моста.

В воскресенье утром Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым сообщило о незаконном пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. При этом украинская сторона заверяет, что все маневры были согласованы. ВМС Украины опубликовали скриншот сближения вторгшегося в акваторию России украинского судна с российским пограничным кораблем.