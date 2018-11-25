Массовые отключения электричества произошли в городах Сибири из-за шквалистого ветра

Боеготовность объектов Центрального военного округа не нарушена из-за шквалистого ветра, который обесточил шесть регионов Сибири. Как сообщили в Министерстве обороны, дежурные силы несут службу в штатном режиме.

В воскресенье из-за прохождения циклона в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области произошли массовые отключения электроэнергии. Порывы ветра достигают 22 метров в секунду.

В тех районах, где бушует непогода, спасатели просят людей без крайней необходимости не покидать дома. Видимость на дорогах снизилась, это спровоцировало многочисленные аварии. Отменены автобусные рейсы. В аэропортах Абакана, Барнаула, Новокузнецка и Томска задерживается вылет самолетов.

Нарушено воздушное сообщение и в Казани. Ведущая телеканала «Звезда» Ольга Бороднева вместе с остальными пассажирами оказалась заложницей непогоды в столице Татарстана.

«Аэропорт Казани закрыт уже на протяжении трех часов. Все это время он не отправляет и не принимает самолеты. Несколько лайнеров были вынуждены направиться в Ульяновск и Самару, на запасные аэродромы. Один самолет из Москвы не смог приземлиться и улетел обратно в Шереметьево. Все это время службы аэропорта пытаются расчистить ВПП. Постоянно идет снег, поэтому пока им это не удается», - рассказывает Ольга Бороднева.

Сильнейший ветер и в Иркутской области. Там сорванной кровлей убило человека. А неподалеку снесло остановку. Порывов не выдерживают и новогодние елки, установленные как в Иркутске, так и в других городах региона.

В областном центре конструкция упала возле торгового центра и повредила несколько автомобилей.