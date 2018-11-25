Юрист рассказал, что грозит родителям убийц школьника русского происхождения в Южной Корее

В Южной Корее полиция ведет расследование убийства школьниками их сверстника русского происхождения. Трагедия произошла в одной из средних школ в Инчхоне 13 ноября. В результате инцидента погиб ученик, который был наполовину русским по материнской линии.

Инцидент взбудоражил корейское общество и проживающих в стране представителей русскоязычной общины. Люди требуют ужесточения наказаний для несовершеннолетних. На сайте местной администрации опубликована соответствующая петиция, получившая множество откликов.

Юрист Ирина Ким, которая работает с нотариатом и проживает в Южной Корее, в беседе со «Звездой» рассказала о возможных последствиях для родителей виновников преступления.

По ее словам, это вопиющий случай, который, безусловно, и так повлечет серьезные последствия, при этом петиция не требуется.

«Скорее всего, будут огромные штрафы родителям. Это по закону Южной Кореи. В этом случае, скорее всего, будет срок. Не могу пока говорить, потому что дело ведется и сейчас это вызвало масштабный резонанс. Скорее всего, будут срок и большие штрафы. Если большие штрафы, то это будут исправительные работы, если штрафы уменьшатся, то это будет срок.

Причиной стало издевательство подозреваемых якобы на почве того, что пострадавший упрекал одного из троих подростков в чрезмерном увлечении компьютерными играми, а также плохо отзывался в отношении его отца.