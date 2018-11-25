Российские танки Т-80 и БМП-3 заметили в австралийской армии

Австралийские военнослужащие приступили к учениям, используя в качестве мишеней копии российских танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-3. Их фотографии портал Gaard Tech Targets разместил на своей странице в Instagram.

Если присмотреться к изготовленным муляжам, то можно отметить, что БМП выполнена достаточно правдоподобно, однако в случае с танком производители не были так скрупулезно точны.

Например, осветитель «Луна» авторы макета разместили с левой стороны, а элементы динамической защиты «Контакт» - сзади.

У экспертов использование фальшивой российской техники австралийцами вызывает недоумение. Страна практически не участвует в вооруженных конфликтах, а ее ВС называются Армия обороны Австралии. Тем не менее военнослужащие страны бок о бок с коллегами из США успели повоевать в Корее, Ираке, Вьетнаме и Афганистане.