В ФСБ сообщили о неподчинении кораблей ВМС Украины требованиям российских властей

Корабли ВМС Украины, нарушившие без предупреждения и без запроса границы России в Черном море, не подчиняются законным требованиям российских властей и опасно маневрируют. Об этом заявил сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Антон Лозовой.

Пограничными службами ФСБ России применяются все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулированию движения судов в акватории Черного и Азовского морей Керченского пролива.

«Сегодня утром около 7 часов утра по московскому времени три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря. Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, утвержденный капитаном российского морского порта. Вместе с тем до настоящего времени заявки, установленные порядком, не поданы. В график прохода корабли не включены. Корабли не подчиняются законным требованиям российских властей, опасно маневрируют», - сказал Лозовой.

ФСБ России назвало инцидент провокацией, которую устроил Киев, чтобы создать конфликтную ситуацию в регионе.

В воскресенье утром три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России, нарушив статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву.

Как объяснил в комментарии «Звезде» военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин, российские пограничники в Керченском проливе действовали строго по уставу и не нарушали никаких норм, исполняя свои обязанности.

Эксперт напомнил о случае, когда в 1988 году российский сторожевой корабль «Беззаветный» протаранил американский крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон», которые вторглись в территориальные воды России в Черном море.

ВМС Украины опубликовали скриншот с камер наблюдения сближения кораблей. На кадре в специальном тепловом спектре показаны корабли украинского и российского флотов.