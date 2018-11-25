В США умер актер из фильма «Престиж»

В США в возрасте 72 лет скончался известный иллюзионист и голливудский актер Рики Джей. Артист умер в Лос-Анджелесе, сообщают «Известия». Свои соболезнования по поводу ухода из жизни Рики Джея его родственникам и друзьям уже выразил его менеджер Уинстон Симон, а также продюсеры Брайан Коппельман и Фрэнк Маршалл.

Джей получил мировую известность благодаря карточным фокусам и экспериментами над собственной памятью.

Не раз фокусника привлекали в качестве консультанта и актера для съемок таких фильмов, как «Престиж», «13 друзей Оушена» и «Иллюзионист».

Помимо этого, Рики Джей появлялся на больших экранах, снявшись в картинах «Завтра не умрет никогда», «Обмани меня», «Дедвуд», «Ночи в стиле буги», а также в одном из эпизодов сериала «Секретные материалы».