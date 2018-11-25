Сирийский МИД назвал пособников террористов, обстрелявших Алеппо

Обстрел Алеппо снарядами с хлором стал возможен благодаря помощи Запада, который поставлял боевикам химоружие. Такое заявление сегодня сделал МИД Сирии. Дипломаты призвали ООН принять меры как в отношении террористов, которые использовали боевой яд, так и в отношении государств, которые им помогали.

Боевики одной из запрещенных в России группировок обстреляли снарядами с хлором жилые кварталы Алеппо. Огонь велся с территории Идлибской зоны деэскалации. Пострадали 107 человек, в том числе дети.

У всех пострадавших наблюдаются одни и те же симптомы: резь в глазах и затрудненное дыхание. Российские военные химики прибыли в город. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, специалисты РХБЗ осмотрели пациентов и отслеживают обстановку в районе разрыва химических боеприпасов.

В МИД России заявили, что обстрел террористами Алеппо направлен на срыв урегулирования обстановки в арабской республике.