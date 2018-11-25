Опубликовано видео перекрытия прохода кораблям ВМС Украины в Керченском проливе

«Звезда» публикует эксклюзивное видео с места перекрытия прохода кораблям ВМС Украины в Керченском проливе.

Ранее Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу на предельной скорости и без согласования. При этом украинская сторона заверяет, что все маневры были согласованы.

Военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии «Звезде» сравнил инцидент со случаем в Черном море в 1988 году, когда российский сторожевой корабль «Беззаветный» протаранил американский крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон», которые вторглись в территориальные воды России.

По его мнению, российские пограничники действовали строго по уставу и не нарушали никаких норм.

ВМС Украины опубликовали скриншот с камер, на котором видно сближение кораблей.