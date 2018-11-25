В Минобороны России сообщили о нанесении ударов самолетами ВКС РФ по позициям боевиков в Сирии. Как сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, разведкой российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике в демилитаризованной зоне провинции Идлиб обнаружены огневые средства, из которых боевиками незаконных вооруженных формирований наносились удары с использованием отравляющих веществ по городу Алеппо, а также выявлены признаки подготовки к их повторному применению.

По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября текущего года велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары.

В результате авиаударов все цели боевиков уничтожены.

О нанесении ударов турецкая сторона была предупреждена заранее по горячей линии связи.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеокадры последствий обстрела сирийского Алеппо. Накануне боевики в очередной раз применили химическое оружие - снаряды начиненные отравляющими веществами. В результате пострадали почти полсотни местных жителей. Среди них восемь детей.