Опубликованы кадры химической атаки в Сирии

Министерство обороны РФ опубликовало видеокадры последствий обстрела сирийского Алеппо. Накануне боевики в очередной раз применили химическое оружие - снаряды начиненные отравляющими веществами. В результате пострадали почти полсотни местных жителей. Среди них восемь детей.

К этому моменту все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается экстренная помощь.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, обстрел северо-западных кварталов города вели террористы, действующие в Идлибской зоне деэскалации, которые до этого неоднократно нарушали режим прекращения огня.