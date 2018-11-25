Эксперт объяснил маневры российских пограничников при перехвате украинского судна в Керченском проливе

Российские пограничники в Керченском проливе действовали строго по уставу и не нарушали никаких норм, исполняя свои обязанности. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт напомнил о случае, когда в 1988 году российский сторожевой корабль «Беззаветный» протаранил американский крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон», которые вторглись в территориальные воды России в Черном море, и повредил обшивку одного из кораблей. После этого такие случаи не повторялись.

«Есть набор разных средств для того, чтобы остановить такие провокационные действия. В данном случае они повторили тот случай, когда «Беззаветны» под командой Владимира Богдашина навалился на американский крейсер «Йорктаун». В конце концов это тогда получило одобрение руководства страны. Тогда командир корабля действовал строго по уставу. Их сторона может сейчас придумывать разные выдумки. У нас сильная береговая охрана и моряки Черноморского флота», - рассказал «Звезде» Василий Дандыкин.

Ранее Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Ведомство подчеркнуло, что заявок от украинской стороны не поступало, корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным российским требованиям. При этом, украинская сторона заверяет, что все маневры были согласованы.

ВМС Украины опубликовали скрин-шот сближения вторгшегося в акваторию России украинского судна с российским пограничным кораблем. На фото экран с интерфейсом программы, в середине которого в специальном тепловом спектре показаны корабли украинского и российского флотов.