Проход через Керченский пролив закрыли для гражданских судов

В воскресенье, 25 ноября, проход через Керченский пролив запретили для гражданских судов. Причиной запрета стало нахождение в закрытой российской акватории трех украинских военных кораблей, которые незаконно пересекли границу РФ.

«Керчь-Еникальский канал закрыт. Его не при любых военных кораблях закрывают, но тут явное неподчинение требованиям, и есть опасения провокаций», - цитирует ТАСС источника в транспортной сфере Южного федерального округа.

По его данным, связано это с появлением политических заявлений по факту свершившегося в ряде СМИ и отключением средств обнаружения на кораблях.

«Их не видно, в центр контролирования движения судов информацию они не предоставляют», - отметил источник.

Ранее Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Служба также сообщила об отсутствии заявок от украинской стороны, осуществлении кораблями опасных маневров и неподчинении законным российским требованиям.