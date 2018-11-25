Два бронированных артиллерийских судна ВМС Украины выдвинулись к Керченскому проливу

Два бронированных артиллерийских судна ВМС Украины класса «Гюрза» на предельной скорости выдвинулись из порта Бердянск в направлении Керченского пролива, передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

В настоящее время российская погранслужба принимает все возможные меры для пресечения возможной провокации.

Также в ФСБ подчеркнули, что украинской стороне, принимающей опасные и безответственные решения в районе Керченского пролива, следует подумать о последствиях подобных действий.

Ранее сегодня три украинских военных корабля пересекли морскую границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ РФ по Крыму отметили, что украинская сторона не направляла предупреждений российским погранслужбам.