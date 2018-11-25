В Хакасии из-за непогоды не могут найти пропавших туристов
На Сибирь обрушились сильный снег, метель и ветер.
Спасатели в Хакасии пока не могут найти четверых туристов. Они выехали кататься на снегоходах и буквально растворились в сильнейшей метели. Связи с ними до сих пор нет. Метель же мешает и задействовать в поисках авиацию.
Сильная метель сейчас бушует в Сибири. Уже зафиксированы шесть обрывов проводов, несколько населенных пунктов остались без света. В одном из поселков унесло остановку общественного транспорта.
К сожалению, не обошлось без жертв: на станции Тайшет сорванной ветром кровлей убило сотрудника железной дороги.
Из-за снежных наносов и плохой видимости осложнилась ситуация на дорогах, множится число ДТП. Десятки авиарейсов направлены в другие аэропорты.