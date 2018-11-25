Оставшиеся в ЕС страны одобрили проекты договоренностей по Brexit

Оставшиеся в Евросоюзе 27 стран одобрили проекты договоренностей по Brexit. Об этом в своем Twitter написал глава ЕС Дональд Туск.

«Лидеры 27 стран ЕС одобрили соглашение об отделении и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Соединенного Королевства», - написал он.

На прошлой неделе все 27 стран, входящих в Евросоюз, поддержали выход Великобритании из ЕС. Об этом сообщил в своем Twitter Sky News со ссылкой на главного переговорщика по Brexit Мишеля Барнье. Сам Барнье выразил уверенность, что ЕС и Лондон останутся друзьями.

В этом же духе высказался и Эммануэль Макрон. Президент Франции отметил, что Великобритания продолжит играть важную роль для ЕС.

Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.