Зампред Госсовета Крыма пообещал Украине навсегда отбить охоту к провокационным действиям в Черном море

Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс прокомментировал «Звезде» новость о том, что корабли ВМС Украины незаконно пересекли водную границу Российской Федерации, вопреки Конвенции ООН, и не подчинились требованиям российских властей. По мнению Фикса, инцидент говорит только об одном: украинское руководство нашло себе новое интересное занятие - «профессиональную провокацию».

«Они очень хорошо освоили это направление и пытаются спровоцировать Россию на какие-то агрессивные действия. Но "моська лает на слона". Единственное, что они сейчас получат - щелбан в лоб, чтобы раз и навсегда отбить охоту к таким провокационным действиям», - заявил Фикс.

При этом зампред отметил, что Украина, «безусловно, несамостоятельна» и получает приказы на совершение провокационных действий от поддерживающих ее США и «агрессивных кругов европейских стран».

«Они чувствуют эту поддержку и творят, что творят. Но есть же международные нормы, которые необходимо соблюдать. Поэтому я думаю, что их один раз проучат, чтобы больше у них не было никакого желания вновь участвовать в таких провокационных действиях», - заключил политик.

Ранее Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Служба также сообщила об отсутствии заявок от украинской стороны, осуществлении кораблями опасных маневров и неподчинении законным российским требованиям.