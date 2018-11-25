Курс биткоина опустился ниже психологического уровня

Курс первой криптовалюты, биткоина, опустившись в минувшую пятницу ниже психологической отметки в пять тысяч долларов, к утру воскресенья достиг уровня сентября 2017 года - 3858 долларов.

По мнению эксперта по криптовалютам Александра Китченко, слова которого приводят «Известия», резкое падение курса криптовалюты связано с разделением одного из главных конкурентов - биткоина Cash и желанием участников рынка получить «богатство из воздуха».

Битокин был создан более десять лет назад и стал первой криптовалютой. В 2013 году его курс впервые взлетел с двух-пяти долларов за биткоин до 800-1100 долларов, достигнув затем нескольких десятков тысяч долларов за биткоин.