Опубликованы кадры сближения вторгшегося в акваторию РФ украинского судна с российским пограничным кораблем

ВМС Украины опубликовали фотографию, на которой видно сближение судов России и Украины в российской акватории. Ее снабдили подписями о положении кораблей относительно друг друга.

В кадр попал экран с интерфейсом программы, в середине которого в специальном тепловом спектре показаны корабли украинского и российского флотов. Чуть правее виднеется экран поменьше, на котором показан тот же момент в обычном виде просмотра.

ВМС Украины отметили на фото положение кораблей. Слева небольшого размера украинский рейдовый буксир «Яни Капу», справа рядом с ним крупный российский пограничный корабль «Дон». Фото опубликовано в Facebook украинских ВМС.

Ранее Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Служба также сообщила об отсутствии заявок от украинской стороны, осуществлении кораблями опасных маневров и неподчинении законным российским требованиям.